“Malparado existe na Madeira como nas noutras regiões”

Qual é a posição que a Madeira ocupa na actividade do Novo Banco? A Madeira é uma área onde nós estamos particularmente activos por dois motivos. Primeiro, porque está a crescer mais do que a média do país. Por outro lado, a Madeira também está a sofrer um ajustamento natural após a aquisição do Banif por parte de uma instituição espanhola [Santander], que vai levar a uma recomposição...