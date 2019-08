Três no top-22 de municípios com mais dormidas

A Madeira registou em Junho de 2019 o melhor mês em termos de dormidas até metade do ano, com 766.208, 85,4% dos quais de turistas não residentes, mas o maior factor para a não perda de mais valores foi o aumento do número de turistas e dormidas de residentes em Portugal. De resto e à semelhança do que vem ocorrendo nos meses mais recentes, quando o sector do Alojamento turístico...