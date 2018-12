Os juniores madeirenses Gonçalo Gomes (1.º de Maio) e Tiago Li (São Roque), bem como a atleta sub-13 Inês Fernandes (Ponta do Pargo), estão a participar no Estágio Nacional de Natal em ténis de mesa, que decorre ao longo desta semana no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Neste estágio, que se conclui hoje, estão ainda os treinadores Rúben Canteiro (1.º de Maio) e António...