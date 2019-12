Três hotéis madeirenses conquistam Holly da TUI

Três hotéis madeirenses vão receber em Março de 2020 o prémio mais ambicionado que a TUI, operador turístico de origem alemã e um dos maiores do mundo, atribui todos os anos. Os hotéis distinguidos são The Cliff Bay, no Funchal; Quinta do Furão, em Santana e Quinta Alegre, no Estreito da Calheta.

O Holly da TUI reconhece os 100 melhores hotéis em todo o mundo e reflecte a opinião...