A instrução do caso da tragédia do Monte, em que 13 pessoas perderam a vida e cerca de meia centena ficaram feridas, prossegue hoje à tarde, no Juízo de Instrução da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça). A juíza Susana Mão de Ferro deverá inquirir três funcionários da Câmara Municipal do Funchal como testemunhas indicadas pelos arguidos Francisco Andrade e Idalina Perestrelo....