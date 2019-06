Três detidos em rusga num bairro de Machico

A Polícia de Segurança Pública deteve, ontem, três pessoas, no âmbito de uma rusga realizada no Bairro da Torre, em Machico. A acção tratou-se do culminar de uma investigação que decorria há meses.

Várias viaturas e agentes da PSP estiveram, durante a tarde, nesse conjunto habitacional que, muitas vezes é conotado com o tráfico e consumo de estupefacientes.

Ao que o DIÁRIO apurou,...