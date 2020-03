Subiu para três o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus na Madeira, depois de ontem terem sido identificadas mais duas situações com resultados preliminares positivos. Há ainda quatro outros casos suspeitos a aguardarem pelos resultados às análises efectuadas e que se mantêm internados na unidade de isolamento existente no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta actualização...