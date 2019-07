Ao contrário do que aconteceu na época passada, sem qualquer tipo de resultado efectivo, recorde-se, a nova equipa técnica do Nacional, que é constituída por sete elementos e liderada por Luís Freire, decidiu abrir as portas do Estádio da Madeira aos adeptos e à comunicação social neste arranque de pré-temporada.

Foram 23 os jogadores que evoluíram nos dois relvados naturais da Cidade...