Três atletas do CAB Madeira estiveram em destaque nas jornadas do último fim-de-semana das principais ligas portuguesas de basquetebol, garantido, por isso, lugares nos cincos ideais.

As norte-americanas Danielle Garven e Aliyah Mazyck fazem parte do cinco ideal da 14.ª jornada da liga feminina, todo ele composto por jogadoras estrangeiras. As restantes jogadores que se evidenciaram...