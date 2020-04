O Nacional prossegue com os treinos individualizados para os seus atletas seniores, no estádio da Madeira.

Esta é já a terceira semana do plantel alvinegro, pioneiro no regresso aos trabalhos, no futebol luso. Numa altura em que se aguardam por novidades, no panorama do desporto-rei, sobretudo com o provável levantar do estado de emergência no país, a partir de 4 de Maio, o Nacional...