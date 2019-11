Travessuras Culturais feito de várias artes

Dança, música, cinema, encontros extravagantes, workshop e teatro-fórum estão no programa deste ano do Festival Travessuras Culturais, a decorrer a partir de quinta-feira e até domingo na Ponta do Sol. O objectivo é “levar o Mundo à ilha e a ilha ao Mundo”.

O festival assume-se como pluridisciplinar e interactivo, um palco para mobilizar as energias e as forças criativas da Região...