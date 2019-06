No seguimento de uma notificação da Câmara Municipal do Funchal (CMF), o Grupo AFA, proprietário do antigo prédio da Insular de Moinhos, está a proceder a uma acção de limpeza no edifício fustigado pelo grande incêndio de 22 de Fevereiro.

Os trabalhos para consolidação das fachadas e limpeza dos beirais da fábrica arrancaram ontem, por volta das 10 horas, e estão a ser acompanhados...