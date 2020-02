Hoje, dia de Carnaval, vários concelhos celebram esta data com um desfile. Começando pelo Funchal, depois do desfile de sábado à noite, onde 13 trupes voltaram a animar a baixa citadina com o seu ‘samba’, hoje é vez de os ‘trapalhões’ fazerem rir os madeirenses e os turistas. A contar pelo que tem acontecido nos anos anteriores, imaginação não irá faltar aos participantes do cortejo...