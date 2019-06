Trans Madeira com 109 estreantes

Arranca amanhã a segunda edição do Trans Madeira, em BTT, com 140 participantes de 25 nacionalidades a compor a lista de atletas que irão competir nos próximos cinco dias neste evento, que se prolonga ao longo de 220 quilómetros de percurso, com 28 etapas especiais distribuídas um pouco por toda a ilha, todas com características muito diferentes entre si o que confere à Madeira...