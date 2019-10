Tranquada Gomes condecorado pelo Presidente da República

O Presidente da República atribuiu, a Grã-Cruz do Infante D. Henrique a Tranquada Gomes, no final da tarde de ontem. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu aquele que será hoje o mais recente ex-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), em Lisboa, durante a audiência para apresentação de cumprimentos de despedida do cargo, que o histórico do PSD desempenhava desde 2015.