Inspirando-se numa “realidade mais espacial”, a Associação de Animação Tramas e Enredos irá abrilhantar o cortejo alegórico do próximo dia 22 de Fevereiro com um projecto ‘fora da caixa’. E, por isso, escolheu como tema ‘Madeira Cósmica’, que será representado por um total de 130 elementos, com idades compreendidas entre os 16 e os 60 anos.

Este ano, os ‘foliões’, vindos directamente...