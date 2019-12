Trail Boa Ventura 2020 atinge maior dimensão

A quinta edição do Trail Boa Ventura, prova de trail running que está já em andamento, para realizar-se a 12 de Janeiro de 2020, ganha uma dimensão maior em relação às três anteriores edições.

Com estreia em 2016, que contou com 195 participantes a competir numa prova de 18 quilómetros (km), o evento cresceu nos anos seguintes, com o aparecimento de mais duas provas com distâncias...