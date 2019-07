“Tragam os corações disponíveis porque vão ser agitados”

Lobos de Barro - Valter Lobo (VL) e André Barros (AB) -, que expectativas para a vossa estreia na Madeira, esta quarta-feira à noite, 31 de Julho, no terceiro evento do festival ‘Concertos L’ da Estalagem da Ponta do Sol?

As expectativas são as de fazermos um concerto intenso com um ambiente e cenário inigualáveis. O concerto é muito de sensações e do poder da palavra, a proximidade...