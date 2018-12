Bruno A., um camara-lobense de 36 anos, foi condenado, terça-feira passada, no tribunal do Funchal, a quatro anos e meio de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes. O colectivo do Juízo Central Criminal presidido pela juíza Teresa de Sousa considerou como facto provado o seu envolvimento, em Março e Abril de 2016, em dois transportes de heroína com peso global de quase...