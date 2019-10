Tradição à mesa madeirense

Falar de gastronomia madeirense, à parte todas as dúvidas que se possam levantar quanto à existência ou não de uma verdadeira gastronomia regional, leva-nos a reflectir sobre modos de vida, sobre agricultura e pesca, sobre a disponibilidade de alimentos e todo um conjunto de assuntos que determinam a forma como o madeirense confeccionava os seus alimentos e que escolhas alimentares fazia na hora das suas refeições. Ainda mais quando em causa estão 600 anos de história, marcados por diversos factores que, forçosamente, acabariam por condicionar a essência da boa mesa madeirense.

Certamente seria mais simples se nos limitássemos, aqui, a apontar um conjunto de pratos que habitualmente temos por serem tipicamente madeirenses. Da espetada ao bolo do caco, da carne da noite ao caldo de romaria, sem esquecer o bife de atum, a espada ou o pudim de maracujá, muitas seriam as iguarias a enumerar. Ainda assim, muitas delas são nitidamente bastante recentes e ganharam maior ‘fama’ depois da afirmação da restauração regional associada ao turismo e ao desenvolvimento deste.

Mas, a haver uma gastronomia madeirense, a mesma terá de ir além dos restaurantes, chegando às casas humildes do ilhéu desconhecido, às cozinhas a lenha que só em finais do século passado deixaram de ser um quotidiano e passaram a ser uma moda, dando atenção às épocas das frutas e legumes, às festividades e religiosidade que ditavam o que se punha na mesa.

Herança europeia

As tradições gastronómicas madeirenses têm, por força da colonização, uma base de influência europeia, condicionada pelos produtos então cultivados e pela herança que subjacente dos povoadores. As estas bases juntaram-se, ao longo dos tempos, outros elementos e outras culturas, do ‘velho’ e do ‘novo’ Mundo.

O açúcar, um dos novos produtos das chave, teve um peso determinante, não só pela sua utilização culinária, mas também pelos produtos que a riqueza dele advinda permitiu adquirir. Os doces e conservas madeirenses faziam as delícias das principais cortes europeias, sendo parte integrante das prendas com que D. Manuel fazia questão de brindar os seus convidados. Foi também as conservas madeirenses que Vasco da Gama terá oferecido ao xeque de Moçambique. Mais tarde, as frutas exóticas o papel dos conventos complementaram o cardápio, onde o bolo de mel é rei.

Papel de relevo ocuparão, também, os ingleses, cuja influência foi transversal à cultura madeirense, mas que no que toca à gastronomia puderam conferir-lhe algum requinte e, de certa forma, condicionaram a arte de bem comer que o local foi assimilando. Não devemos, também, descurar a influência dos escravos das Canárias, por exemplo com o gofé, uma farinha de cevada torrada com leite de cabra ou de vaca, comum no Porto Santo do século XVIII ou no Convento da Encarnação, que a integrava na sua ementa. Já aos mouros devemos, possivelmente, a tradição do bolo do caco ou do cuscuz.

Ainda assim, a importação de qualquer hábito alimentar estaria sempre condicionada pela disponibilidade do produto, muitas vezes dependente das condições climáticas que influenciam o ciclo vegetativo de alguns alimentos ou das dificuldades de conservação de determinada iguaria, o que determina, forçosamente, a sazonalidade de determinados hábitos. Não podemos, nunca, esquecer que a Madeira e o Porto Santo sempre estiveram limitados pelo mar, o mesmo que também lhes tem conferido algumas vantagens no acesso a determinados produtos, como o peixe, embora a pesca local fosse muito deficitária.

A dependência do exterior em relação ao alimento marcou toda a história regional ao longo destes seis séculos que nos antecederam. Houve períodos de fome, intensificados nos períodos de recessão ou de conflitos bélicos. Houve revoltas pela farinha e pelo leite. E a verdade é que a mesa madeirense sempre sofreu com a falta de alimento, havendo relatos, ao longo da nossa história, de dificuldades em conseguir satisfazer as necessidades do povo.

Religião condiciona mesa

Outro aspecto que terá sido determinante na história da gastronomia regional foi a religião e os seus rituais, que promoviam alguns produtos em detrimento de outros. Não sendo exclusivo da Madeira, este condicionalismo terá sido importante, por exemplo, no lugar de destaque dado aos cereais e ao vinho, por exemplo. Além disso, o calendário religioso foi fértil em fomentar ou proibir o consumo de determinadas iguarias. O Natal ou as festas em honra do Espírito Santo, a Semana Santa, bem como as festividades em honra dos vários oragos das diferentes paróquias, eram os momentos em que a frugalidade da mesa madeirense dava lugar à abundância ou até mesmo aos excessos.

Tomando o Natal por exemplo, um dos momentos mais nobres da nossa gastronomia, a tradição, até há bem pouco tempo, impunha um calendário específico para a confecção ou preparação de determinados pratos ou alimentos. Aspectos que ainda hoje algumas instituições e famílias tentam recuperar e dar a conhecer. Por exemplo, num tempo em que a carne só fazia parte do ‘menu’ na Festa, no dia 8 de Dezembro fazia-se o bolo de mel; no dia 15 tínhamos a matança do porco, donde se retirava a carne para a ‘vinho-e-alhos’ tão característica da quadra; entravam também no cardápio de muitas famílias madeirenses a canja de galinha caseira ou o cuscuz com carne assada, como ainda hoje se prepara em alguns sítios do concelho de São Vicente; ou então com a ‘carne-da-noite’, à boa maneira de São Jorge. Bacalhau, peru ou outras modas são recentes, de um tempo em que os produtos importados chegam com maior facilidade à Região.

Tubérculos, vegetais e cereais

Ao longo dos tempos, os vegetais, os frutos e os tubérculos ocuparam, sempre, um lugar de destaque na mesa madeirense, confirmando a ligação da gastronomia regional à variável agrícola e ao cultivo da terra. Peso tiveram, também, os cereais, nomeadamente o trigo, que, durante vários séculos, esteve na base da alimentação das populações, importante para a confecção do pão ou de sopas. Veja-se o lugar que ainda hoje a sopa de trigo tem na ‘ementa’ madeirense.

Contudo, a partir da segunda metade do século XIX a hegemonia dos cereais na dieta alimentar madeirense foi sendo destronada pela batata (cuja presença na Ilha desde 1760 está documentada), a batata doce, o inhame e o milho. Os tubérculos introduzidos rapidamente ganham apreciadores. O milho, por sua vez, ganhou pela sua versatilidade, podendo ser consumido em grão (cozido ou escaldado, por exemplo), em farinha, a partir da qual se fazem as ‘papas’ de milho, que mais recentemente passou a ser frito para acompanhar a espetada ou o bife de atum.

A Madeira, que dada a sua localização, funcionou, muitas vezes como viveiro de aclimatização dos produtos vindos do ‘novo Mundo’, ganhando em variedade de produtos, nomeadamente frutos, dos quais a banana é um dos expoentes máximos.

De resto, a ruralidade sempre privilegiou os produtos da terra, característica que é evidenciada por aqueles que nos visitam, nomeadamente John Ovington, em 1689, ou George Forster, que descreve uns camponeses que se alimentam de pão, cebolas, vários tubérculos e pouca carne. Registo diferente têm os estrangeiros quando lhes é apresentada uma refeição por alguém de alta estirpe, nomeadamente, o Governador, notados, por exemplo, por Isabella de França, em meados do século XIX.

Turismo e restauração

Registo diferente têm os estrangeiros aos quais lhes é apresentada uma refeição por alguém de grande linhagem, nomeadamente, o Governador, com mesas fartas e requintadas, notadas, por exemplo, por Isabella de França, em meados do século XIX.

À semelhança de estes estrangeiros, tantos outros visitaram, e visitam, a Madeira à procura, não só das suas belezas naturais, mas também da sua gastronomia. Das casas de amigos que recebiam aqueles que aqui chegavam, passamos para os hotéis e para os restaurantes, espaços que só depois do século XVIII começaram a surgir na Madeira. Embora muitos dos que vinham à procura de cura, faziam-se acompanhar da sua criadagem, incluindo cozinheiros. São por isso recentes os restaurantes, espaços que deram outra projecção à gastronomia regional. O Golden Gate foi um dos mais apreciados ou a casa de chá do Terreiro da Luta (1939). Mais tarde, na década de 60 do século passado, a Seta (1966), o Cachalote (1969), o Galo (1970) ou o Facho (1973), entre outros, foram determinantes no apurar dos sabores que eram dados a conhecer aos forasteiros e no trilhar do percurso de muitos pratos regionais. A espetada (tradicionalmente em pau de louro) ganhou protagonismo, tornando-se num verdadeiro ícone da gastronomia madeirense ao ser introduzida nos menus dos restaurantes. Acompanhou-a o atum ou a espada, o milho frito ou o bolo do caco, cuja génese regional leva-nos até ao Porto Santo.

Mais recentemente, a aposta na cozinha de autor tem levado os restaurantes a se diferenciarem dos demais, numa aposta clara na qualidade da apresentação, associada à satisfação da procura.