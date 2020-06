Miguel Albuquerque considera que a sondagem do Jornal Económico, que coloca o PSD-M à beira da maioria absoluta, é um dos resultados do trabalho feito pelo Governo Regional, com destaque para o período de pandemia.

Questionado se a ameaça, feita pelo seu partido, de provocar eleições antecipadas na Região tinha a ver com os bons resultados em sondagens, Albuquerque garantiu: “Não...