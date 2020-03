“Queremos assegurar a todo o nosso tecido empresarial que, apesar dos tempos difíceis, estamos a trabalhar em conjunto e em colaboração para arranjarmos soluções.” A garantia foi deixada pelo vice-presidente do Governo Regional, após reunião com representantes da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal.

“Iniciamos um grupo de trabalho para actuar muito rapidamente junto...