Na sequência da notícia avançada ontem em manchete na edição impressa do DIÁRIO e que foi um dos assuntos do dia na Madeira, dando conta de que os operários da construção civil na Madeira continuam a trabalhar normalmente, numa altura em que está decretada a emergência social em todo o país, o Porto Santo depara-se, igualmente, com obras em curso, situação que tem gerado apreensão...