Os trabalhadores da ANA – Aeroportos de Portugal estão descontentes com as medidas anunciadas pela administração para minimizar os efeitos da crise no sector da aviação, em consequência da pandemia Covid-19, que tem deixado quase todos os aviões em terra.

Em causa estão aquilo que dizem ser um aproveitamento dos seus salários para suportar os prejuízos desta situação, nomeadamente...