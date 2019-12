Um homem de 39 anos sofreu ontem uma queda de aproximadamente três metros, quando se encontrava a trabalhar na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

A vítima estava a trabalhar no interior de um edifício e caiu do cimo da escada, ficando com a perna presa na mesma.

Teve de ser imobilizado em plano duro por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram de...