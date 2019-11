Toy ‘toda a noite’ no Mercado da Calheta

“Vou beijar, vou dançar, vou hmmmmm...até me cansar... toda a noite”. Já sabe qual é a música? ‘Coração não tem idade’ ou ‘Sensual’ são dois dos vários sucessos de Toy. Mas existem muitos mais. O cantor português é a escolha do município da Calheta para poder abrilhantar a Noite do Mercado que acontece a 21 de Dezembro.

O músico setubalense certamente não deixará de mostrar os seus...