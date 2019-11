A Associação Ornitológica da Madeira inaugurou o XIX Campeonato de Ornitologia da Madeira & 3.ª edição dos Exóticos do Atlântico, na presença do vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, do vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Martins, e de representação da Junta de Freguesia de São Martinho.

Foram mais de 70 expositores e 1.025 aves a concurso que totalizaram...