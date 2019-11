O Tribunal da Relação de Lisboa ordenou, na terça-feira da semana passada, a repetição do julgamento de uma cadeia de supermercados e de um funcionário que tinham sido condenados pelo Juízo Local Criminal do Funchal a penas de multa por terem sido encontrados 30 quilos de laranjas e 7 quilos de tomates estragados (com fungos) num expositor.

