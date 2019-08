Tomás Silva (Clube Naval do Funchal), venceu no passado domingho a XXIV Prova de Mar José da Silva ‘Saca’, prova pontuável para o Campeonato de Águas Abertas da Madeira que contou com a participção de 149 nadadores.

Tomás Silva cumpriu o percurso no tempo de 13,52, seguido por Pedro Reis (São Roque) com 14,20, enquanto Henrique Ferro (Naval) fechou o pódio com 15,12. Em femininos...