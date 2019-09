The Legendary Tigerman, alter-ego do músico e compositor português Paulo Furtado, está incumbido de encerrar a temporada artística dos Concertos L, na Estalagem da Ponta do Sol, este sábado, dia 28 de Setembro, quando os ponteiros do relógio assinalarem as 22 horas.

O reconhecido artista vem assim à Madeira, uma ilha que tem um lugar bem guardado no seu coração, apresentar um concerto...