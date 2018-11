Todos os dias 165 estacionam nos parquímetros sem pagar

Auto-silos ‘às moscas’, com lotação abaixo dos 50%, e lugares de estacionamento tarifado bem preenchidos mas com uma taxa de incumprimento crescente: todos os dias uma média de 165 automobilistas são apanhados pela fiscalização a usar os parquímetros sem pagar. Este é o retrato do parqueamento automóvel na capital madeirense onde diariamente entram 65 mil veículos.

O número real de pessoas que utilizam os parquímetros da cidade e não pagam é desconhecido, mas o balanço da acção de fiscalização exercida pela ‘Frente Mar Funchal’ (FMF), empresa municipal que gere e explora os espaços públicos de estacionamento, assim como da Polícia de Segurança Pública, permite-nos ter uma percepção mais próxima da realidade sobre a forma como a mobilidade urbana sustentável e o parqueamento de viaturas estão a se conjugar.

Entre Janeiro e Junho deste ano, perto de 30 mil carros foram detectados em incumprimento em espaços públicos delimitados com linha azul, na capital madeirense. A fiscalização quer da FMF como da PSP registou, no primeiro semestre de 2018, um total de 29.748 carros estacionados em lugares tarifados sem que tivesse sido efectuado o pagamento no parcómetro ou tendo o ‘ticket’ a ultrapassar em muito o tempo permitido.

Dos 29.748 avisos de cobrança e autos emitidos pela concessionária e pela força de segurança, respectivamente, apenas 33,1% foram regularizados através da liquidação de dívida, revelam os dados da FMF, a que o DIÁRIO teve acesso.

Se por um lado, 9.861 condutores cujos veículos foram detectados em infracção se preocuparam em regularizar a situação, os restantes 19.887 - o equivalente a mais de dois terços - ignoraram as notificações com os avisos de pagamento.

Os automobilistas dão mostras de estar a regredir no civismo e mostram-se cada vez menos zelosos em relação ao cumprimento das normas e do regulamento municipal de mobilidade urbana sustentável.

Em 2017, a situação era ligeiramente melhor, a avaliar pelos dados disponibilizados pela FMF. A concessionária emitiu no ano passado 58.178 avisos de incumprimento por dívidas nos parquímetros. Destes foram liquidados 28.126, ou seja, 48,3% do total processado, quase metade dos casos detectados.

A média diária de 159 automobilistas sancionados por estacionar sem pagar em lugares concessionados subiu para 165 nos primeiros seis meses deste ano.

Mais expressiva é a taxa de incumprimento dos avisos emitidos pela FMF, que aumentou 15,2 pontos percentuais. Se no ano passado a empresa municipal conseguiu convencer, através dos avisos de pagamento, perto de metade dos automobilistas a liquidarem as dívidas de estacionamento, já este ano, apenas um terço das notificações foram correspondidas com a respectiva regularização.

PSP aplicou 400 multas desde Junho

A partir de Junho de 2018, a FMF e a PSP chegaram a acordo para ajustar temporariamente o método de cobrança de incumprimentos, enquanto a empresa municipal se constitui como entidade certificada - um processo que ainda decorre.

Desde então, segundo dados da PSP, foram passadas cerca de 400 multas por incumprimento. A convicção da FMF é que esta fase de transição tem permitido, desde já, reduzir os números de estacionamentos indevidos, graças ao efeito dissuasor da fiscalização exercida por um órgão de polícia criminal com competência autuante (pode aplicar coima). Contudo, as receitas revertem não para a FMF mas para a PSP.

‘Fiscais’ da FMF recebem formação para serem autoridade

A FMF não esconde que o objectivo imediato passe por “constituir-se como autoridade administrativa, conforme previsto na lei, para efeitos da cobrança de multas por incumprimento nos parcómetros do concelho”.

Neste momento, os colaboradores da empresa municipal já cumpriram a formação obrigatória, estando, assim, concluída a primeira fase do processo de certificação, ou seja, a formação de colaboradores por parte de uma entidade certificada, para que sejam equiparados a agentes de autoridade administrativa.

A FMF formalizou, seguidamente, esta intenção, junto da Entidade Nacional Rodoviária, que por sua vez remeteu o processo para a Direcção Regional dos Transportes Terrestres (DRTT), à qual caberá tomar uma decisão sobre os termos em que a empresa municipal se assumirá como entidade com a responsabilidade de proceder à fiscalização do estacionamento dos locais públicos de estacionamento pago à superfície com parcómetros.

Contudo, não foi ainda tomada qualquer decisão por parte da DRTT. “Estamos, neste momento, a aguardar uma posição oficial”, confirma fonte da FMF.

Vídeo do DIÁRIO expõe ‘fintas’ aos parcómetros

Basta fazer um périplo pelos estacionamentos tarifados na via pública para constatar que os automobilistas são pouco zelosos quer em relação ao pagamento como ao cumprimento dos horários dos ‘tickets’ obtidos nos parcómetros.

A reportagem em vídeo, elaborado pela FullZoom para o DIÁRIO - e que pode ver no espaço digital em dnoticias.pt – demonstra que alguns condutores ignoram o parcómetro e muitos outros deixam ultrapassar o período de estacionamento, excedendo por vezes mais de uma hora.

Estacionamento tarifado rende mais de um milhão por ano e representa 44% das receitas

Os parcómetros são a principal fonte de receita da empresa municipal que gere e explora os espaços públicos e parques de estacionamento urbanos no Funchal, representando 44% do rendimento anual da Frente Mar Funchal.

De acordo com as projecções inscritas no Orçamento para 2018 da FMF tendo por base os rendimentos obtidos em 2017, a empresa municipal prevê arrecadar este ano 1.128.733 euros com os mais de 1.400 lugares de estacionamento tarifado existente da cidade. Uma receita 11 vezes superior à que é obtida, por exemplo, nos três parques de estacionamento coberto da tutela do município e que renderá 101.849 euros.

O sector da mobilidade é, aliás, a rubrica que mais lucro dá à FMF. O estacionamento de veículos garante à empresa municipal uma receita anual de 1.230.582 euros, ou seja, quase metade do total dos proveitos anuais, previstos em 2,56 milhões de euros para este ano.

Há 1.466 parquímetros na cidade do Funchal: quatro vezes mais do que há dez anos

No concelho do Funchal existem 1.466 lugares de estacionamento tarifado, a maioria dos quais no centro da cidade, de modo a garantir a rotatividade de estacionamento na via pública, visando o parqueamento de curta duração.

O estacionamento gratuito na baixa do Funchal tem os dias contados ao abrigo do Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável, aprovado em Julho de 2018, que pretende consolidar a rede pedonal no centro da cidade, aumentar a oferta do transporte colectivo de passageiros e a distribuição modal de bicicleta, em detrimento da utilização de veículos mais poluentes.

Talvez isso explique o facto de o número de lugares tarifados por parcómetros mais do que ter quadruplicado nos últimos dez anos. De acordo com o Estudo de Mobilidade do Município do Funchal (Janeiro de 2008), existiam 332 lugares com linhas azuis. Hoje são 1.466.

Autosilos municipais com ocupação entre os 38% e 42%

Os parques cobertos da Câmara Municipal do Funchal na baixa da cidade constituem uma alternativa ao estacionamento. Contudo, a taxa de ocupação está muito aquém do desejável, situando-se abaixo de metade.

Nos três autosilos municipais, geridos e explorados pela FMF, estão disponíveis 1.118 lugares para estacionamento, distribuídos da seguinte forma: 608 no Edifício 2000 em São João, 363 no Campo da Barca e 147 no Severiano Ferraz (junto à Cruz Vermelha).

Além da capacidade total dos parques para veículos ligeiros, há ainda a oferta de 68 lugares para motas. Contudo, apesar de localizados numa zona central da cidade, a média diária de lotação coloca os autosilos numa situação deficitária.

De acordo com os dados da FMF, o autosilo de São João, no Edifício 2000, regista uma ocupação de 41,5%, o Severiano Ferraz de 41,3% e do Campo da Barca 37,8%.

Ao fim-de-semana, a ocupação nos parques municipais cobertos é bastante mais baixa, traduzindo-se numa grande disponibilidade de estacionamento à superfície na baixa.

Aberto nos fins-de-semana e feriados, o autosilo de São João regista uma taxa de ocupação média variável entre 10% a 15% nos sábados e 3% a 5% nos domingos. O autosilo do Campo da Barca e o de Severiano Ferraz, ambos abertos aos sábados até às 15 horas, têm ambos uma média de ocupação nos 8 a 9% nesse dia.

Para além dos autosilos municipais, há outros 18 parques cobertos na baixa da cidade, geridos por empresas, dispondo assim de uma oferta diversificada ao estacionamento público e onde a taxa de ocupação é mais satisfatória. Nos dias úteis, registaram uma ocupação de 74,2% do número de estacionamentos totais existentes, de acordo com levantamentos recentes da Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal, o que também evidencia que não faltam alternativas ao estacionamento no Funchal.