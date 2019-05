Nuno Morna, o terceiro da lista nacional do partido Iniciativa Liberal às europeias, não teve pejo em admitir, no final da noite eleitoral, que o resultado obtido ficou aquém das expectativas inicias. “Apesar de termos tido o seu melhor resultado de sempre, estaria a mentir se dissesse que não estava à espera de melhor. Mas estamos de consciência tranquila, porque só falámos as...