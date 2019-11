As emoções da velocidade estão de regresso à estrada amanhã, com a realização da Rampa do Paul do Mar, a penúltima prova pontuável para o Troféu Regional de Rampas AMAK 2019.

Trata-se de uma das mais espectaculares rampas deste troféu, que é organizada pelo CD Nacional e que tem a particularidade de ser importante em termos de definição do título regional.

Quando faltam duas provas...