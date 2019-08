Título mundial de masters para Susana Sousa Gomes

Ao terceiro dia, o ouro! Susana Sousa Gomes conquistou ontem o título mundial de 100 metros mariposa, no decorrer do Campeonato do Mundo de Natação Master, que se está a disputar na cidade de Gwandju, na Coreia do Sul.

A nadadora do Clube Naval do Funchal foi a mais rápida a cumprir os 100 metros no seu escalão (40-44 anos), com o tempo total de 1:08.18 minutos.

Susana Sousa Gomes...