Tissone está ‘fora de jogo’. O médio argentino ainda recupera de uma lesão no joelho e, segundo apurámos, só irá voltar a trabalhar com os colegas de equipa, a partir da próxima terça-feira, dia 4 de Dezembro, quando o Nacional iniciar a preparação à recepção ao Boavista, que está agendada para 9 de Dezembro (domingo), com início às 15 horas.

Para já, Tissone, de 32 anos, que chegou...