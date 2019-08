Tirar aos deputados para investir na natalidade

Álvaro Araújo encabeça a lista de candidatos do Partido Nacional Renovador (PNR) às eleições regionais de 22 de Setembro, o que acontece pela segunda vez. O enfermeiro, responsável regional do partido e membro do conselho nacional, traçou para o DIÁRIO as linhas mestras da sua candidatura.

Quais são as expectativas do PNR para as eleições regionais? As expectativas passam, essencialmente,...