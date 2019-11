Tiago Romão é campeão nacional de orientação

O atleta madeirense Tiago Romão, do Clube de Montanha do Funchal, conquistou no último fim-de-semana, em Reguengos de Monsaraz, o título nacional de orientação, no decorrer do Campeonato Nacional Absoluto de Orientação.

Tiago Romão começou por vencer a prova de distância média realizada no sábado, que serviu de apuramento para a grande final que se realizou no domingo.

Na final de...