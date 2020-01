Tiago Gonçalves volta a apostar, uma vez mais, no Funchal Noivos & Festas com um trabalho criativo focado nos vestidos de festa. O estilista natural da Camacha, apresenta a sua colecção no próximo dia 8 de Fevereiro, às 22 horas, no Pestana Fórum Casino, a um público feminino que aprecia brilhos e muita elegância.

Conhecido pelo trabalho personalizado e pela aposta nas técnicas manuais...