Tiago Abreu ocupa 116.º lugar no mundial RS:X

O velejador madeirense Tiago Abreu, do Centro Treino Mar, ocupa o 116.º lugar no final do primeiro dia do Campeonato do Mundo de Windsurf da classe RS:X, que ontem se iniciou no Lago de Gardana, na localidade de Torbole, em Itália,

O madeirense, que é treinado pelo antigo atleta olímpico João Rodrigues, teve um arranque difícil nesta competição de apuramento para os Jogos Olímpicos...