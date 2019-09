O velejador madeirense Tiago Abreu perdeu duas posições no Campeonato do Mundo de Windsurf da classe RS:X, no decorrer do penúltimo dia de competição, que continua a desenrolar-se no Lago de Gardana, em Itália.

Ontem foi um dia particularmente complicado para os velejadores, uma vez que o vento não colaborou, soprando com fraca intensidade e apenas permitindo a realização de uma...