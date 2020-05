Natural do Funchal, aos 18 anos (1992) André Sales Caldeira fez o primeiro curso de piloto de avião no Aeroclube da Madeira. O sonho de ‘voar mais alto’ concretizou-se no ano 2000 ao entrar para a aviação comercial como copiloto da Airluxor. Desde 2004 que integra os quadros da companhia de bandeira nacional, TAP Portugal, actualmente como co-piloto de A320.

