Embora mantenha o compromisso que o Governo Regional vai assumir o custo dos testes à covid feitos no Continente a todos os passageiros que a partir do dia 1 de Julho embarquem com destino à Madeira, o presidente do Governo Regional não garante que essa modalidade contemple todas as rotas domésticas nacionais. De fora desta “facilidade” pode ficar as ligações a partir do Porto....