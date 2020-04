“Foi uma Quinta-feira Santa, pois apesar de termos realizado muitos testes não temos nenhum caso a assinalar”. A frase do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, resume os pontos de destaque do boletim de ontem sobre a pandemia de Covid-19 na Madeira. Foi o dia com mais testes realizados e o segundo dia em que não houve qualquer caso positivo, mantendo-se os 50 doentes registados...