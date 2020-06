O Governo Regional anunciou, ontem, que os passageiros que chegam aos aeroportos da Madeira e Porto Santo sem um resultado de teste à Covid-19 vão ser testados assim que pisarem solo insular. A estratégia estava pensada para ser implementada a 1 de Julho, com a chegada de voos com turistas, mas foi antecipada devido aos ‘habeas corpus’ de passageiros que se recusavam a cumprir as...