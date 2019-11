É um dos mais premiados escanções portugueses. Nos últimos anos foi escanção do restaurante (de duas estrelas Michelin) Belcanto do chefe José Avillez e ainda director de vinhos de todos os restaurantes do grupo, e de outro restaurante estrelado pela Michelin, o Alma, de Henrique Sá Pessoa. Chama-se Rodolfo Tristão e vai estar na Madeira no próximo fim-de-semana no âmbito de uma...