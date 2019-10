Os vinhos madeirenses ‘Terras do Avô’ estão a marcar presença na 8ª. edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, em Lisboa.

O evento, que decorre até domingo, junta vários vinhos nacionais, com actividades diversas, também direccionadas para os surdos. Aliás, do programa consta uma visita guiada com intérprete de Língua Gestual Portuguesa, numa parceria com a Associação Portuguesa...