Terceira companhia aérea é objectivo

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, garantiu, ontem, que o novo Governo Regional vai “dar continuidade com o mesmo empenho que vinha de trás” à ideia de atrair uma terceira companhia aérea para as ligações regulares para o território continental.

Falando na recepção aos passageiros do primeiro voo da nova rota directa da Easyjet entre Madeira e Berlim e tendo...