Ter vozes com crédito nos centros de decisão

Nasceu em Évora, estudo em Milão, leccionou em Évora e estabeleceu-se no Funchal com o seu escritório, PONTOatelier. Pedro Ribeiro é candidato ao Conselho Directivo Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos.

Como ocorre esta sua candidatura, incluída no projecto de Gonçalo Byrne a Bastonário? A candidatura surge com o apelo de vários arquitectos a Gonçalo Byrne. Pela necessidade urgente de uma figura que possa assumir o papel diferenciador e de creditação da nossa voz perante os decisores públicos. Candidato-me por ser um projecto com propósitos maiores para defender e desenhar o futuro da profissão. Uma proposta que irá conferir autonomia própria e abre a possibilidade de um trabalho que centra o discurso da disciplina e do arquitecto na Região da Madeira.

E quem o acompanha na candidatura à delegação regional? A candidatura reúne uma equipa com vasta experiência regional, nas instituições públicas e privadas, nos ateliês, ou como profissionais liberais. Todos com um sentimento de partilha e vontade de contribuir para esta discussão que se quer colectiva.

Na Mesa da Assembleia, o Paulo Rosalino, com a Cláudia Alves, Isabel Dória e Luís Spranger. No Conselho de Disciplina, o Ricardo Nogueira, com Carla Homem de Gouveia, Joana Abreu, Pedro Nunes, Ana Luísa Capelo, Nícia Correia e Énio Freitas. Como Delegados Nacionais, contamos com a Cristina Pereira e o Paulo David. No Conselho Directivo Regional, concentramos o maior número de jovens arquitectos. Uma geração consciente dos problemas que atravessamos e das possibilidades de futuro que nos são próximas. Uma equipa composta por Filipa Lobo Faria, Ana Pedro Ferreira, Amílcar Nunes, Pedro Gonçalves e Sónia Santos.

Entendemos que é a altura de lutar por um futuro, pelo direito à arquitectura, pela disciplina e pela autonomia e condições de trabalho. Dando às futuras gerações, a possibilidade de desenhar um novo plano de arejamento da Madeira e Porto Santo.

Há muitos desafios nesta actividade e na Região? O sector não está representado, junto dos decisores públicos. Não estamos a comunicar com a sociedade, e acima de tudo muitos não se revêem nas dinâmicas actuais da Ordem. Resultado disso é a reduzida adesão às últimas eleições.

Pretendemos representar todos os arquitectos em todas as formas de exercer a sua formação, assumindo a responsabilidade de representar as novas gerações, que são membros da ordem e não se sentem representados nem têm voz activa. Enfrentamos dificuldades maiores, para além dos problemas específicos da prática, transversais ao território nacional e importantíssimos no nosso dia-a-dia (códigos de construção; uniformização de processos; justa remuneração) nos quais estamos concentrados, mas cuja solução por si só, não resolve o problema da desacreditação da classe perante a sociedade.

Esta descentralização permite-nos olhar para cada região com as suas especificidades. E é aqui que está a diferença – Isto só lá vai com um programa Regional. Estamos comprometidos com a especificidade de cada secção, sendo a única Lista a apresentar um programa Regional para a Madeira. Temos de nos aproximar mais dos arquitectos. É urgente criar condições de trabalho, defender a justa remuneração da classe e modernizar os sistemas de acesso à informação e à formação na Região, encurtando distâncias.

Há aqui muitas ideias do candidato a Bastonário para a Região Autónoma? Não podemos defender uma autonomia sem a exercer. Propomos uma reinscrição dos valores arquitectónicos na Disciplina, com a valorização dos nossos profissionais e a importância do saber perante as acções futuras. Nos Arquitectos, através do apoio à prática, defesa das condições dignas de trabalho e na importância de encurtar distâncias nacionais e internacionais. E na instituição, através da modernização dos seus serviços internos, com a promoção de escolas de verão para os jovens, estágios durante e pós formação, fomentar grupos de trabalho e de investigação para desenvolvimentos de teses sobre temas que contribuam para um maior pensamento critico para a região. Medidas que constituem oportunidades de formação, de trabalho, funcionando como motores de economia local, promovendo o território da Madeira.

Na ausência de uma instituição que defenda os interesses da arquitectura e dos arquitectos, temos em primeira instância de instalar a futura secção na sua nova Casa, aberta a todos, onde os arquitectos possam ser representados. Deverá assumir um papel de arquivo do espólio dos arquitectos, assumindo-se como um centro de transmissão de conhecimento e partilha, com formações e conferências presenciais ou em plataformas digitais. Defendemos a criação de um Conselho Consultivo externo que reúne diferentes especialidades das mais variadas áreas, para uma parceria e participação activa nos momentos de decisão. Perante o peso na cultura e na formação da nossa sociedade, isto só lá vai com diálogo, com os Engenheiros, os Geógrafos, os Paisagistas, os Médicos, os Economistas, os Advogados, os Jornalistas, com todos. Porque isto só lá vai com todos.

A Atracção pelo Lugar

“Vivo e Trabalho na Madeira, por razões intensas e familiares. Desde logo por uma atracção pelo Lugar. Um território pelo qual tenho uma grande proximidade e curiosidade que levanta a vontade de o entender e estudar. Fui convidado a integrar a equipa do Gabinete da Cidade do Funchal em 2016, uma iniciativa entre a Autarquia e os Arquitectos, a convite do Arqº Paulo David, que veio permitir um estudo de 1 ano sobre parte deste território insular. Foi um processo de decifrar a riqueza deste território, logo de início através da investigação histórica e da leitura da cartografia. Uma aprendizagem que deu ferramentas para projectar e antecipar os desejos futuros. Interessa entender esta realidade insular, um universo feito de trocas, pontos de paragem. A “Esquina do Mundo” revela este sentido cosmopolita que se abre à informação de quem vem de fora e entende o valor acrescentado da partilha de culturas. Isto caracteriza a Madeira, e é por isso que me sinto acolhido e em casa”.

Testemunhos

Abrindo este diálogo com todos

Pedro Ribeiro convidou Maurício Reis, que convoca a presença do discurso da arquitectura nas galerias de arte, e no papel cultural de (in)formação da sociedade, o eng.º Miguel Villar, com a possibilidade de um trabalho conjunto na (infra)estruturação do território da Madeira, e o arq.º Gonçalo Byrne, a falar sobre a especificidade da Região e a interlocução com o território Nacional, abrindo assim o diálogo com todos e contributo.

Maurício Pestana Reis, Porta 33

“Interessa-nos a Arquitectura enquanto disciplina de “formação da atenção”, que integra e reflecte os valores identitários do território em que se constrói, que assume uma prática consciente e satisfatória, porque indicadora de sentido, na relação que estabelecemos com o Mundo. Nos últimos dois anos a Arquitectura, enquanto disciplina do conhecimento, tem vindo a ser objecto da atenção da Porta33, nomeadamente nas exposições dedicadas aos Arquitectos Rui Góis Ferreira e Paulo David e nos encontros realizados na Antiga Escola da Vila do Porto Santo.”

Miguel Villar, Engenheiro Betar

“A Arquitectura é uma profissão de diálogo. De diálogo constante com o território, com o conhecimento – humanístico, social, artístico, histórico, tecnológico – e com o tempo: aquele que foi, este que é, esse outro que será. Cumpre à Engenharia tornar esse diálogo sustentável. Enquanto território extraordinário, com uma geografia tão complexa como a sua demografia, a Região Autónoma da Madeira clama por esse diálogo. A Região, tal como o resto do País, é fértil em exemplos onde esse diálogo não resultou, ou nem sequer foi tentado, mas também os tem onde ele resultou muito bem. É reflectindo sobre esses exemplos, nos bons e nos maus, que o diálogo entre Arquitectura e Engenharia pode – e deve – evoluir.”

Gonçalo Byrne, arquitecto

“Esta questão da regionalização é um tema que interessa na nossa perspectiva e na nossa candidatura. É um sistema que funciona nos dois sentidos. Funciona da Região para o País e também do País para a Região. Hoje, e sobretudo nesta altura, uma oportunidade aberta a este mandato, é impossível pensar nisto sem pensarmos também na ponte com a Europa.

Neste enquadramento que tem a haver com Região, País, Europa, Planeta, nunca nos demos conta que somos necessários uns para os outros.

Há muito mais complementaridade e convergência do que conflito e divergência.

É preciso abrir Portas.”