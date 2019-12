O descuido de um toxicodependente, que entornou água sobre uma dose de ‘bloom’, estragando-a, terá sido o motivo que levou outro viciado em drogas a tentar matar o primeiro, na noite de 30 de Outubro de 2017, nas imediações do Bairro da Nogueira (Camacha). O caso começou ontem a ser julgado no Juízo Central Criminal do Funchal. O arguido, de apelido Dória e com cerca de 30 anos,...