Miguel Paraíso tem mais de 283 mil subscritores no Youtube, mais de 30 mil no Facebook e 119 mil no Instagram. Os seus vlogs e paródias musicais, maioritariamente em relação ao futebol, tornam-se virais nas redes sociais. O Youtuber lisboeta, que não esconde o seu amor pelo Benfica, conta como os seus vídeos já lhe possibilitam realizar sonhos, entre os quais, conhecer a Madeira....